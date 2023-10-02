На Харківщині працівники поліції повернули додому зниклого підлітка

2 жовтня близько 1:15 до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП звернулась 33-річна мешканка села Качалівка Богодухівського району. Жінка повідомила, що її син пішов гуляти та не повернувся додому.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Працівники групи реагування патрульної поліції знайшли неповнолітнього на одній з вулиць села та повернули додому.

Жодних протиправних дій щодо 16-річного хлопця скоєно не було.

Щодо матері підлітка складено протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости