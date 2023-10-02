Трамваї №16 та 16-А тимчасово змінять шлях прямування

Рух трамваїв на в’їзді Семиградському, вул. Віринській, вул. Мойсеївській, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 9:30 до 13:00 3 жовтня.

Як повідомили у міськраді із посиланням на Департамент інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї №16 та 16-А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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