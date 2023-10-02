Один загиблий, один в лікарні: подробиці потрійної ДТП у Харкові (відео)

Внаслідок зіткнення трьох машин на проспекті Олександрівському вдень 2 жовтня загинув один із водіїв, ще один кермувальник отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області. У соцмережах публікують відео моменту зіткнення.

2 жовтня близько 13:50 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по проспекту Олександрівському. Сталося зіткнення автомобіля Volkswagen Jetta під керуванням 36-річного водія з Ореl Vесtrа, який надалі сконтактував з транспортним засобом Volkswagen Transporter.

47-річний водій Ореl від отриманих травм помер на місці події. Кермувальник Volkswagen Jetta отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Агентство Телевидения Новости