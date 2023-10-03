Окупанти обстріляли Козачу Лопань: зафіксовано щонайменше 10 ударів

3 жовтня окупанти завдали ударів по селищу Козача Лопань на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Декілька годин тому армія рф завдала щонайменше 10 ударів по цивільній інфраструктурі селища. Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередач. Частина Козачої Лопані залишається без світла. Профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків», розповів Задоренко.

Начальник Дергачівської МВА звернувся до мешканців Козачої Лопані перебувати в укриттях через високу загрозу повторних обстрілів.

Агентство Телевидения Новости