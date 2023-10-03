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В Ізюмському районі до електромережі підключили ще один населений пункт

В Ізюмському районі до електромережі підключили ще один населений пункт

Фахівці «Харківобленерго» частково повернули світло у село Курулька Барвінківської громади.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Внаслідок ворожих обстрілів населений пункт та електромережа зазнали значних ушкоджень, світла тут не було з квітня 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення у селі було 75 домоволодінь.

Михайло Харнам, заступник начальника Харківської ОВА

Заживлення абонентів у селі Курулька розпочалося ще влітку, після того, як сапери розмінували ЛЕП. Енергетикам довелося замінити 12 опор та 10 кілометрів проводу високовольтної лінії 10 кВ. По мережам 0,4 кв протяжністю 7 кілометрів, які були зруйновані повністю, потрібно ще замінити близько 60 опор.

Повністю заживити споживачів у селі Курулька енергетики планують до кінця жовтня.

Агентство Телевидения Новости

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