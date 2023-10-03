Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:18
Просмотров: 111

Арестовича оголосили в розшук у росії

Арестовича оголосили в розшук у росії

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича у розшук.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на базу даних МВС рф, повідомляє Громадське.

Як зазначається, Арестовича розшукують за кримінальною статтею, але якою саме — не вказується.

«РИА Новости» пише, що у травні росфінмоніторинг включив Арестовича до «переліку терористів та екстремістів».

А до цього російські ставленики у Донецькій області щодо Арестовича порушили «кримінальну справу» щодо «закликів до екстремістської діяльності».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 