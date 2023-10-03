Арестовича оголосили в розшук у росії

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича у розшук.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на базу даних МВС рф, повідомляє Громадське.

Як зазначається, Арестовича розшукують за кримінальною статтею, але якою саме — не вказується.

«РИА Новости» пише, що у травні росфінмоніторинг включив Арестовича до «переліку терористів та екстремістів».

А до цього російські ставленики у Донецькій області щодо Арестовича порушили «кримінальну справу» щодо «закликів до екстремістської діяльності».

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