Пішов на прогулянку та не повернувся: правоохоронці розшукали хлопчину

Поліція оперативно розшукала неповнолітнього мешканця Ізюмщини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

2 жовтня близько 23:30 до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки міста Ізюм.

Жінка розповіла, що її 16-річний син пішов о 17:00 на прогулянку та не повернувся додому вчасно, його мобільний телефон не відповідав.

На пошуки підлітка особовий склад поліції підняли по тривозі.

Поліцейські обійшли знайомих родини, друзів зниклого, та вже за годину його розшукали.

Хлопця повернули батькам та провели з родиною профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости