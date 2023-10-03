Харків‘янин підтримував окупантів у Фейсбуці: отримав підозру

СБУ повідомила про підозру харків’янину, який «розганяв» фейки та дискредитував українських захисників.

58-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував власну сторінку у соціальній мережі.

У своїх публікаціях прибічник ворога виправдовував злочини рф, поширював пропагандистські матеріали та глорифікував дії окупаційної армії.

Частина його публікацій дискредитували українських військовослужбовців, повідомляє речник прокуратури в Харківській області Дмитро Чубенко.

У відеозаписі, яке репостнув харків‘янин, було спілкування журналіста з представником УПЦ МП, на якому останній стверджує, «що українці воюють з Богом, через це їм покарання у вигляді російських ракет».

Крім того, підозрюваний активно коментував дописи та писав про те, що він впевнений, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Харкова.

Правоохоронці викрили харківського прибічника рф.

Агентство Телевидения Новости