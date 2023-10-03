Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:39
Просмотров: 82

Харків‘янин підтримував окупантів у Фейсбуці: отримав підозру

Харків‘янин підтримував окупантів у Фейсбуці: отримав підозру

СБУ повідомила про підозру харків’янину, який «розганяв» фейки та дискредитував українських захисників.

58-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував власну сторінку у соціальній мережі.

У своїх публікаціях прибічник ворога виправдовував злочини рф, поширював пропагандистські матеріали та глорифікував дії окупаційної армії.

Частина його публікацій дискредитували українських військовослужбовців, повідомляє речник прокуратури в Харківській області Дмитро Чубенко.

У відеозаписі, яке репостнув харків‘янин, було спілкування журналіста з представником УПЦ МП, на якому останній стверджує, «що українці воюють з Богом, через це їм покарання у вигляді російських ракет».

Крім того, підозрюваний активно коментував дописи та писав про те, що він впевнений, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Харкова.

Правоохоронці викрили харківського прибічника рф. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 