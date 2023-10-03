Харків‘янин підтримував окупантів у Фейсбуці: отримав підозру
СБУ повідомила про підозру харків’янину, який «розганяв» фейки та дискредитував українських захисників.
58-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував власну сторінку у соціальній мережі.
У своїх публікаціях прибічник ворога виправдовував злочини рф, поширював пропагандистські матеріали та глорифікував дії окупаційної армії.
Частина його публікацій дискредитували українських військовослужбовців, повідомляє речник прокуратури в Харківській області Дмитро Чубенко.
У відеозаписі, яке репостнув харків‘янин, було спілкування журналіста з представником УПЦ МП, на якому останній стверджує, «що українці воюють з Богом, через це їм покарання у вигляді російських ракет».
Крім того, підозрюваний активно коментував дописи та писав про те, що він впевнений, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Харкова.
Правоохоронці викрили харківського прибічника рф.