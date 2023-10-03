До зими не готові: як виживають фермери у Вільхівці під Харковом

Величезні вирви від снарядів та голодні тварини, що бігають поміж трупів свиней та корів. Таку картину застали власники ферми у Вільхівці, коли повернулися у село після деокупації. Артем показує місця влучань у покрівлі.

Отец и рабочие находились здесь. Прятаться негде, подвала нет. Или в проходной комнате прятались или ложились на пол.

На початок вторгнення Артем перебував у Харкові, батько залишив ферму лише на 47 день, коли вже знаходитися тут стало нестерпно через щільні обстріли. Випустив з загонів тварин – тих, що вижили – та пішки пішов з села.

Артем Новіков, фермер

В 2003 году мы начинали с 5 коров. Я, папа, мама. Потихоньку развивались, пытались, выкарабкивались, было очень сложно. А теперь все… Я не знаю что делать. Ситуация, конечно, патовая.

Трохи більше ніж за рік картина змінилася, але зима, що наближається, оптимізму фермерам не додає.

Артем Новіков, фермер

Были разбита мастерская, ангар, техника. Что смогли – своими силами восстановили. Купили б/у шифер, на сколько хватило средств. Пытаемся выживать. Поля все заминированы, кормов нет. В зиму входим очень тяжело. Не знаю, как будем, очень сложно.

Більші ніж половина стада загинула. Та й прокормити тих, що залишилися – все одно складно.

Артем Новіков, фермер

Есть телята, которые виросли в военное время. Прилет был в этом загоне – сразу 25 голов убило телят. Сейчас, конечно, проще, есть трава, можно кормить. А ту зиму еле пережили. Хотелось все бросить, кормить нечем. То ж мы выращивали, у нас был замкнутий цикл. Своя земля, сеяли, выращивали корма, кормили скотину, продавали продукцию.

Тепер, каже Артем, поля заміновані, а купівельна спроможність населення сильно впала. На зиму потрібно 150 тонн сіна, стільки ж соломи, а ще зерно та силос.

Артем Новіков, фермер

В прошлый год мы спаслись тем, что была пшеница какая-то, отруби. Ми варили кашу и кормили коров одной кашей. И давали солому, больше ничего. А коровам в рационе нужны сочные корма, молокогонные, такие как силос, жом применяется.

Техніка розбита. Минулим літом якось вдалося поставити на колеса два комбійни. Один навіть вивели у поле, сподіваючись зібрати залишки врожаю.

Артем Новіков, фермер

Пытались убрать пшеницу. Но так как комбайн наехал на противотанковую мину… Она была пластиковая. Я просил ДСНС, нам тут все обследовали, а поле по краям посмотрели, а оно чуть в стороне, и она была пластиковая и он подорвался. Самое главное, что комбайнер жив, отделалася испугом и ожогами. И мы решили ничего не делать. Никто не собирается рисковать жизнью людей.

Батько Артема з гордістю показує кнурів-плідників Хамера та Хасана й свого улюбленця Малиша.

Олександр Новіков, фермер

Малыш. Единственный производитель остался. Но ничего. Откормили, работает. Случаем. Это его поколение.

Це телята, що народилися вже у січні та лютому 2023-го. Новіков-старший впевнений – якось і цю зиму ферма має пережити.

Олександр Новіков, фермер

Мы обязаны что-то сделать, как-то утеплиться. Одну ж зиму пережили. Накрыли, позабивали тем, что было. Тем не менее перезимовали, думаю, и ету перезимуем. Если не прилетит ничего. Но от этого не убежишь, сегодня летит везде, где только можно. Издеваться над животными, которых ты сам создавал и которых надо кормить – это точно так как и люди. Когда дите маленькое, а ты его не можешь накормить – так точно и животные.

Усі заощадження, що мала родина, пішли на підготовку корівника до зимівлі. Зараз для фермерів головне утримати господарство на плаву. Потім можна буде й подумати про кредит, але, кажуть, з притомним відсотком, щоб не перетворитися на банкрута.





Агентство Телевидения Новости