Правоохоронці викрили мешканку села Хотімля: публічно підтримувала окупантів
Жінка закликала громадян до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території.
Зловмисниця, за погодженням окупаційної адміністрації, організовувала видачу місцевим мешканцям гуманітарної допомоги, що надходила з рф, повідомляє поліція Харківській області.
Жінка реєструвала громадян з метою оформлення заявок на отримання такої допомоги.
Під час видачі гуманітарки місцевому населенню 38-річна порушниця схиляла громадян до позиції щодо неправомірності України як суверенної держави та правильності й правомірності поширення суверенітету російської федерації на тимчасово окупованих територіях України.
Вона публічно закликала підтримувати збройну агресію рф у формі так званої «спеціальної військової операції» з метою проведення «денацифікації України».