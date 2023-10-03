Правоохоронці викрили мешканку села Хотімля: публічно підтримувала окупантів

Жінка закликала громадян до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території.

Зловмисниця, за погодженням окупаційної адміністрації, організовувала видачу місцевим мешканцям гуманітарної допомоги, що надходила з рф, повідомляє поліція Харківській області.

Жінка реєструвала громадян з метою оформлення заявок на отримання такої допомоги.

Під час видачі гуманітарки місцевому населенню 38-річна порушниця схиляла громадян до позиції щодо неправомірності України як суверенної держави та правильності й правомірності поширення суверенітету російської федерації на тимчасово окупованих територіях України.

Вона публічно закликала підтримувати збройну агресію рф у формі так званої «спеціальної військової операції» з метою проведення «денацифікації України».

Агентство Телевидения Новости