Ще в одному селищі на Харківщині відновили газопостачання

До селища Прудянка Харківського району повернули газопостачання.

Жителі населеного пункту були позбавлені газу з квітня минулого року внаслідок ворожих обстрілів, повідомляють в ХОВА.

Спершу сапери ДСНС обстежили та розмінували траси газопроводів.

Потім фахівці Харківської філії «Газмережі» замінили розбитий окупантами газорегуляторний пункт, ліквідували пошкодження на мережах та комунікаціях житлових будинків.

Загалом газовики усунули понад 100 пошкоджень газових комунікацій у населеному пункті.

Завдяки цьому вдалося подати газ до 60 домоволодінь Прудянки. Відновлювальні роботи в населеному пункті тривають.

Агентство Телевидения Новости