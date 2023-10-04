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Отруїлися пенсіонери на Харківщині: поїли грибів

Отруїлися пенсіонери на Харківщині: поїли грибів

У Харківській області зареєстрований вже другий в поточному році випадок отруєння людей дикорослими грибами з 2 постраждалими.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Пенсіонери віком 81 та 73 роки, що мешкають у місті Харків, вживали дикорослі гриби тушковані, схожі на печериці, у своїх знайомих.

Через 4 години у подружжя виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, біль у шлунку, нудота, блювання, діарея.

За медичною допомогою звернулись відразу.

Наразі пенсіонери у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані до спеціалізованого закладу охорони здоров’я.

Агентство Телевидения Новости

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