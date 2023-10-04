У Харкові патрульні знайшли мотоцикл, який знаходиться у міжнародному розшуку

Вчора вдень, під час патрулювання Київського району міста патрульні зупинили водія мотоцикла за порушення ПДР.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що даний транспортний засіб не значиться у наявних базах даних.

Також, перевіривши через базу Інтерпол, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчими буде надана кваліфікація події.

Агентство Телевидения Новости