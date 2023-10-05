У Вовчанську запустили цифрове телебачення

Питання забезпечення стабільного українського мовлення у Вовчанську було актуальним багато років, адже передачі якісного сигналу перешкоджав рельєф місцевості – місто розташовується в низині.

Проте з 3 жовтня вдалося запустити цифрове телебачення і у Вовчанську, повідомили в ХОВА.

Це стало можливим завдяки спільній роботі Харківської ОВА, Харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення та інших профільних служб і силових структур.

Як наголосив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, одне з пріоритетних завдань від Президента України Володимира Зеленського – відновити українське мовлення на деокупованих територіях.

Так, у Вовчанську на 37-му частотному каналі в цифровому форматі DVB-T працюють дві телепрограми «UA Перший» та «ДІМ», дві радіопрограми «Українське радіо» та «Промінь». Також «Українське радіо» присутнє в ефірі на частоті 90,2 МГц.

«Загалом ще з червня на Харківщині у тестовому режимі запрацювала цифрова багатоканальна телемережа мультиплекс МХ-7. Незважаючи на те, що окупанти пошкодили значну частину наших мереж, поступово відновлюємо доступ до українського теле- та радіомовлення», – зазначив Олег Синєгубов.

Нижче можете ознайомитися з процесом налаштування тюнеру DVB-T2 на канали цифрового телебачення:

1. Процес налаштування однаковий для всіх моделей цифрових приймачів, тому не має значення, якої саме марки приставка. Лише можуть трохи відрізнятися оформлення вікон і деякі назви розділів меню. Під час налаштування використовуйте інструкції ваших пристроїв: телевізора та/або ресивера DVB-T/T2.

2. Для початку виберіть спосіб підключення. Виконавши підключення апарату, включіть телевізор і приставку. На телевізорі потрібно вибрати «ВІДЕОВХІД», щоб перейти до меню приставки. Якщо все зробили правильно, то на екрані побачите вікно з привітанням, в якому потрібно буде вибрати мову, регіон, режим і формат зображення, а також режим пошуку. Встановіть необхідні параметри за допомогою пульта приставки. Налаштування можна не змінювати і залишити їх за замовчуванням. Натисніть «ОК», щоб перейти до наступного вікна.

3. Розпочніть «АВТОПОШУК» і приймач відразу знайде всі доступні для перегляду програми самостійно. Усе вийде, якщо у вас вже є антена, яка працює, і вона спрямована в потрібному напрямку. Можливо, буде необхідно виконати позиціонування антени. Якщо напрямок було обрано правильно, то через кілька секунд побачите заповнені шкали «Інтенсивність сигналу» і «Якість сигналу» в нижній частині вікна. Якщо рівень шкал задовільний, то натисніть «Пошук». Після цього приймач виконає налаштування. Після завершення «АВТОПОШУКУ» можна буде закрити меню і почати перегляд.

Агентство Телевидения Новости