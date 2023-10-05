На окупованій території Грузії росія розмістить базу ВМФ

На чорноморському узбережжі невизнаної Абхазії, окупованій нею території Грузії, росія планує створити військово-морську базу.

Про це заявив лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія газеті «Известия» через день після зустрічі з президентом рф путіним, пише Європейська правда.

Бжанія повідомив, що було підписано угоду про постійну військово-морську базу в Очамчирському районі.

«Це все спрямовано на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме», – додав Бжанія, зазначивши, що «є речі, про які я не можу говорити».

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