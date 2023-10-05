Чугуївський район: рейд правоохоронців з попередження пожеж

В Чугуївському районі правоохоронці провели профілактичний рейд з попередження пожеж в лісових масивах.

4 жовтня поліцейські спільно з рятувальниками та працівниками лісового господарства провели профілактичний рейд на території Малинівської територіальної громади лісового господарства, повідомляє поліція Харківської області.

Вони поспілкувались з відпочивальниками, розказали про небезпеку лісових пожеж, руйнівні та непередбачувані наслідки та їх причини.

Попередили про адміністративну та кримінальну відповідальність за провокування лісових пожеж, завдану шкоду екосистемі та винищення лісонасаджень.

Також громадянам нагадали, що слід бути уважними та дуже обережними, аби уникнути неприємних ситуацій під час відпочинку у лісі

Агентство Телевидения Новости