Інвалідні візки, ліжка, вітаміни: Золочівська лікарня отримала важливий вантаж
Українські благодійники разом із німецькими партнерами передали Золочівській лікарні обладнання, меблі та вітаміни.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
Віктор Коваленко, голова Золочівської громади
За час війни персонал закладу перекваліфікувався на надання медичної допомоги пацієнтам, що отримали поранення від ворожих обстрілів. Часом доводилося ночувати у підвалі, працювати під супровід ворожої артилерії, кілька російських ракет вщент зруйнували частину будівель і відділень. Були перебої з постачанням ліків, не було світла, але вони залишилися на робочих місцях і вистояли.
Все прикордоння Золочівщини, а це понад 50 кілометрів, і зараз під постійним вогнем росіян, тому послуги лікарів можуть знадобитися будь-якої хвилини.
Віктор Коваленко, голова Золочівської громади
Раніше заклад вже отримав від волонтерів зручні автомобілі швидкої допомоги, що дозволяє оперативно і безболісно транспортувати хворих.
За словами Коваленка, доправлені сьогодні сучасні функціональні ліжка, інвалідні візки та інші життєво необхідні пристрої полегшать стан і допоможуть у догляді за тяжкохворими. Ортопедичні матраци, ноші, пральна машина теж стануть в пригоді.