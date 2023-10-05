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Інвалідні візки, ліжка, вітаміни: Золочівська лікарня отримала важливий вантаж

Інвалідні візки, ліжка, вітаміни: Золочівська лікарня отримала важливий вантаж

Українські благодійники разом із німецькими партнерами передали Золочівській лікарні обладнання, меблі та вітаміни.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Віктор Коваленко, голова Золочівської громади

За час війни персонал закладу перекваліфікувався на надання медичної допомоги пацієнтам, що отримали поранення від ворожих обстрілів. Часом доводилося ночувати у підвалі, працювати під супровід ворожої артилерії, кілька російських ракет вщент зруйнували частину будівель і відділень. Були перебої з постачанням ліків, не було світла, але вони залишилися на робочих місцях і вистояли.

Все прикордоння Золочівщини, а це понад 50 кілометрів, і зараз під постійним вогнем росіян, тому послуги лікарів можуть знадобитися будь-якої хвилини.

Віктор Коваленко, голова Золочівської громади

Раніше заклад вже отримав від волонтерів зручні автомобілі швидкої допомоги, що дозволяє оперативно і безболісно транспортувати хворих.

За словами Коваленка, доправлені сьогодні сучасні функціональні ліжка, інвалідні візки та інші життєво необхідні пристрої полегшать стан і допоможуть у догляді за тяжкохворими. Ортопедичні матраци, ноші, пральна машина теж стануть в пригоді.

Агентство Телевидения Новости

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