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У Вовчанській громаді відновили електропостачання для ще одного села

У Вовчанській громаді відновили електропостачання для ще одного села

Фахівці Вовчанського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання у селі Українка Чугуївського району. Як розповів начальник Вовчанського РЕМ Олег Ковальов, світла в цьому населеному пункті не було з початку війни.

“Тут були інтенсивні обстріли, наші електромережі постраждали на 70-90%. Ми побачили тут зруйновані опори, перебиті дроти, пошкоджений трансформатор. Руйнування справді великі. Спочатку ми відремонтували одну лінію електропередачі та заживили першу частину села, де у нас 12 точок обліку, а потім вже перейшли на більш складну ділянку. Треба було відремонтувати високовольтну лінію 10 кВ та пошкоджену підстанцію, щоб заживити ще 66 споживачів”, – розповів Олег Ковальов.

За словами старшого майстра Вовчанського РЕМ Віктора Шестова, люди почали повертатися до Українки як тільки дізналися, що енергетики розпочали відновлювальні роботи.

“Головною перешкодою для нас є щільна замінованість територій. Наразі в зоні обслуговування нашого підрозділу електропостачання відновлено у 80% населених пунктів. Ще без світла село Рубіжне, де, напевно, у нас найбільше мін та покинутих окупантами боєкомплектів. Чекаємо дозволу від саперів, щоб розпочати працювати і там”, – зазначив Віктор Шестов.

Роботи в Українці – на фінальній стадії: найближчим часом усі споживачі цього села будуть заживлені.

Агентство Телевидения Новости

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