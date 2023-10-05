У Харкові оперативники затримали раніше судимого чоловіка за крадіжку з авто

На парковці біля супермаркету у Холодногірському районі зловмисник проник до автівки й викрав 160 тисяч гривень та тисячу євро.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника – 36-річного харків’янина, раніше судимого за скоєння майнових злочинів.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці провели санкціонований обшук автомобіля затриманого, де вилучили грошові кошти, ключі, відмички, рушницю, понад 70 патронів та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости