«Всі, хто тут лежить – я всіх знаю»: жителі села Гроза на Харківщині допомагали встановлювати особи загиблих

Невеличке село Куп’янського району на Харківщині стало мішенню окупантів вдень 5 жовтня. Унаслідок прямого влучання російської ракетою було вщент зруйновано кафе: 51 людина загинула, у тому числі 8-річний хлопчик. Шестеро людей зазнали травм. Кілька постраждалих – у важкому стані.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Враховуючи те, що це невеликий населений пункт, фактично в кожну сім’ю терорист приніс біду. Нами створено штаб, поряд тут пошкоджено біля 25 житлових будинків.

У кафе зібралося близько 60 місцевих. Люди після похорон односельця влаштували поминальний обід. Як уточнили в прокуратурі, поминали загиблого українського військового, якого було поховано у Дніпрі, але рідні організували перепоховання у рідному селі. Дружина захисника, невістка та син – всі були у тому кафе.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської області

Близько 13 години було завдано прямого удару ракетою «Іскандер» у приміщення, де вони знаходилися. У зв’язку з тим, що ракета влучила точно, така велика кількість загиблих. Те, що ракета «Іскандер» – це точно встановлено? – Так, це точно встановлено по маркуванню на залишках цієї ракети.

Олександр почув вибух, потім побачив тучу пилу. Чоловік знав про поминки у місцевому кафе. Каже, туди збиралися йти і його брат з невісткою.

Олександр Муховатий

Відразу почав телефонувати. Додзвонився племіннику, він каже – мама, папа і бабуся під завалами, біжить сюди. Я приїхав – тут вже ДСНС працювали, поліція, розбирали завали. Багато загиблих, яких я з дитинства знав, ріс з ними. Кум загинув, однокласник, 4 дітей залишилося, з дружиною загинув. Брат, невістка, мама – всі загинули. Брата знайшли, а невістку і маму ще ні.

Чоловік намагався допомагати розбирати завали, проте рук вистачало. Тому йому залишалося тільки чекати, коли винесуть тіла рідних. Олександр допомагав встановлювати особи загиблих. Каже, всіх, кого було можливо – він впізнав.

Всіх. Я всіх знаю. Всіх, хто тут лежить – я знаю всіх. В кожній сім’ї по 2-3 чоловік. 50 чоловік. Можна сказати, знищили наше село. Наполовину знищили наше село.

Сергій Болвінов, нач. СУ ГУНП в Харківській області

Дуже важко зараз про це казати, тому що така велика кількість загиблих цивільних – вона жахає. Ще не всі тіл ідентифіковані і ми проводимо роботу з місцевими мешканцями, щоб встановити, хто саме ці люди. Тіла оглянуті і доставлені до моргу міста Харкова.

Експерти відбирають ДНК загиблих. Багато тіл понівечені настільки, що іншого способу встановити особу немає.

Сергій Болвінов, нач. СУ ГУНП в Харківській області

Ми проводимо слідчі дії, і розглядаємо різні версії, намагаємося встановити осіб, які б могли передати координати и інформацію про зібрання цивільних людей в одному місці.

Пошукові роботи завершували вже вночі. Особи 35 загиблих та всіх шістьох поранених встановлено. Триває процес впізнання інших вбитих російською ракетою українців.





Агентство Телевидения Новости