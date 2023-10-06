Ліквідація наслідків ворожих ударів по Харкову та області: дані ХОВА

В с. Гроза Куп’янського району на місті влучання ракети «Іскандер» в кафе загинули 52 людини.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Завали вже розібрані, зараз відбувається ідентифікація частини тіл загиблих. В лікарнях наразі перебувають 6 постраждалих. Вони мають складні поранення, медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти.

Внаслідок вибуху у селі Гроза без вікон залишилися близько 25 сусідніх будинків. На місці працюють волонтери, які допомагають людям усунути наслідки вибуху.

Екстрені служби продовжують працювати на місці ранкового удару по центру Харкова. Наразі відомо про 27 постраждалих. Загинула дитина 10 років.

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Сьогодні у м. Куп’янськ, ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку. Попередньо, там без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.

Агентство Телевидения Новости