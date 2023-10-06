Оголошено лауреата Нобелівської премії миру

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2023 року іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини й свободи.

Про це оголосив норвезький Нобелівський комітет в Осло в п’ятницю, повідомляє Європейська правда.

«Її відважна боротьба принесла величезні особисті втрати. Загалом режим заарештовував її 13 разів, п’ять разів визнавав винною і засудив до 31 року в’язниці та 154 ударів батогом», – заявили у комітеті.

Мохаммаді наразі перебуває в ув’язненні.

У 2011 році Мохаммаді вперше заарештували і засудили до багаторічного ув’язнення за її зусилля з надання допомоги ув’язненим активістам та їхнім сім’ям.

Через два роки, після звільнення під заставу, Мохаммаді почала вести активну кампанію проти застосування смертної кари.

Це призвело до повторного арешту Мохаммаді у 2015 році та засудження до додаткових років ув’язнення.

Після повернення до в’язниці вона почала виступати проти систематичного застосування режимом тортур і сексуального насильства щодо політичних в’язнів, особливо жінок, яке практикується в іранських в’язницях.

З в’язниці Мохаммаді висловлювала підтримку демонстрантам під час минулорічних протестів у Ірані й організувала акції солідарності серед співув’язнених.

У відповідь тюремна адміністрація запровадила більш суворі умови утримання Мохаммаді, їй заборонили приймати дзвінки та відвідувачів.

Агентство Телевидения Новости