Вбивство у Харкові: злодія затримано

Поліцейські затримали чоловіка за скоєння вбивства в Основ`янському районі міста Харкова.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, повідомляє поліція Харківській області.

30 вересня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що один чоловік наніс іншому декілька ножових ударів.

Поліцейські встановили, що під час спілкування між незнайомцями виник конфлікт.

В результаті 26-річний зловмисник наніс чоловіку ножові поранення, від яких останній помер.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости