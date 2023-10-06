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Вбивство у Харкові: злодія затримано

Вбивство у Харкові: злодія затримано

Поліцейські затримали чоловіка за скоєння вбивства в Основ`янському районі міста Харкова.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, повідомляє поліція Харківській області.

30 вересня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що один чоловік наніс іншому декілька ножових ударів. 

Поліцейські встановили, що під час спілкування між незнайомцями виник конфлікт.

В результаті 26-річний зловмисник наніс чоловіку ножові поранення, від яких останній помер. 

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

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