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Вбивство у Харкові: злодія затримано
Поліцейські затримали чоловіка за скоєння вбивства в Основ`янському районі міста Харкова.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, повідомляє поліція Харківській області.
30 вересня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що один чоловік наніс іншому декілька ножових ударів.
Поліцейські встановили, що під час спілкування між незнайомцями виник конфлікт.
В результаті 26-річний зловмисник наніс чоловіку ножові поранення, від яких останній помер.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.