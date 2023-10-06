12 років тюрми коригувальнику удару по ринку «Барабашово»

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав інформатор головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру).

Зловмисник коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Саме за його «наведенням» минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок «Барабашово», який є найбільшим торговельним закладом України.

Крім того, встановлено, що він збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території обласного центру.

Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.

Коригувальника було викрито та затримано в серпні минулого року.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Він повідомив, що боявся обстрілів і тому, «щоб відвернути небезпеку», передавав інформацію через месенджер.

З ким спілкується — нібито не знав, як і про заборону оприлюднювати офіційно не надану інформацію.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости