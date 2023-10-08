На Лимано-Куп’янському напрямку за 4 дні бригада ЗСУ спалила 25 російських танків

За останні чотири дні на Лимано-Куп’янському напрямку бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили 25 танків росіян.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Загалом за добу з 6 на 7 жовтня на Лимано-Куп’янському знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника. Серед них сім танків Т-72 та один Т-90, самохідний міномет «Тюльпан» і ЗРК «Стріла-10», – поінформував Ілля Євлаш, начальник преслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Там відбулося 14 бойових зіткнень, під час яких ліквідовано 148 загарбників.

Артилерією та мінометами росіяни рекордні 774 рази відкривали вогонь по наших позиціях.

15 разів окупанти застосували авіацію.

Агентство Телевидения Новости