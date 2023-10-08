На Харківщині відбудовують міст, зруйнований окупантами

На Харківщині будівельники працюємо над капітальною відбудовую штучних споруд, без яких рух на дорогах державного значення в Харківській області неможливий. Це ті об’єкти, що були зруйновані від початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Які роботи проводяться зараз:

▪️ організація будівельного майданчика

▪️ влаштування фундаментів і нових опор та прогонових будов

▪️ влаштування підходів

В Ізюмському районі на місці зруйнованого мосту будівельники влаштовують дві металеві гофровані труби.

Спочатку повномасштабного вторгнення на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд. В об’їзд зруйнованих мостів зведено 25 тимчасових переправ.

Агентство Телевидения Новости