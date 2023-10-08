Вихователька дитсадка на Харківщині отримала від ЮНІСЕФ грант у розмірі 1 млн грн

Вихователька дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №353 Вікторія Душина стала переможницею національної премії Global Teacher Prize Ukraine у номінації «Дошкілля».

Харків’янку привітали міністр освіти та науки України Оксен Лісовий та голова секції освіти ЮНІСЕФ в Україні Еммануель Абрю, повідомляє Харківська міська рада

Початок війни Вікторія Душина провела разом з вихованцями під обстрілами. Після евакуації з Харкова до одного з сіл вона створила клуб для дітей ВПО, де проводила уроки та інші заходи. Повернувшись до Харкова, Вікторія Душина продовжує працювати онлайн та шукає можливості для проведення офлайн-занять у дитячому садку.

Global Teacher Prize Ukraine – національна премія, яку з 2017 року вручають педагогам, які впроваджують освітні нововведення. Цього року фіналістів відзначили у п’яти номінаціях (у номінації «Дошкілля» – вперше). Кожен з переможців отримав від ЮНІСЕФ грант у розмірі 1 млн грн на здійснення своєї освітньої мрії.

Агентство Телевидения Новости