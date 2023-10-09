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Харківські спортсмени здобули медалі молодіжного чемпіонату світу з таїландського боксу

Харківські спортсмени здобули медалі молодіжного чемпіонату світу з таїландського боксу

Міжнародні змагання проходили з 28 вересня до 8 жовтня в Туреччині.

Під час чемпіонату спортсмени Харківської області вибороли 2 золоті та 1 бронзову медалі, повідомляє ХОВА.

Чемпіонами світу стали Єгор Скуріхін (U23, вагова категорія до 81 кг) та Дмитро Шелесько (U23, вагова категорія до 57 кг).

Бронзовим призером серед спортсменів 14-15 років став Вадим Павлов (вагова до 75 кг).

Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті 6 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей.

Агентство Телевидения Новости

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