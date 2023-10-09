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Президент звільнив Танцюру і призначив нового командувача Сил тероборони

Президент звільнив Танцюру і призначив нового командувача Сил тероборони

Президент України провів кадрові перестановки в Силах територіальної оборони ЗСУ.

Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил тероборони Ігоря Танцюру і призначив замість нього генерал-майора Анатолія Баргилевича.

З 2016 року Баргилевич перебував на посаді начальника оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. Він ініціював створення управління Територіальної оборони. У 2021 році — командувач Територіальної оборони Командування Сухопутних військ, а з 2022 року — начальник штабу східного угруповання військ.

Агентство Телевидения Новости

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