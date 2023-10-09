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У Харкові відкрилася ще одна філія поліклініки №10

У Харкові відкрилася ще одна філія поліклініки №10

Ще одна філія поліклініки №10 відкрилася на Салтівці у Харкові.

Філія Міської поліклініки №10 відкрилася за адресою: вул. Метробудівників, 24 (на базі філії дитячої поліклініки). Про це повідомили в харківській міськраді.

У Департаменті охорони здоров’я нагадали, що у філіях закладу харків’яни мають змогу отримати консультацію лікарів, пройти обстеження та підписати декларацію з сімейним лікарем.

Також до відкриття готується філія на вул. Героїв Праці, 2/48.

Агентство Телевидения Новости

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