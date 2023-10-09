Харківських школярів запрошують на пробне НМТ

Пробне національне мультипредметне тестування для школярів старших класів пройде 22-29 жовтня на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Як повідомили у виші, тестування пройде з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір, а саме: українська мова, історія України, математика, фізика та англійська мова. На кожен предмет даватиметься 60 хвилин, після чого результати оцінять та надішлють на пошту.

Для участі необхідно обов’язково зареєструватися за посиланням, щоб отримати доступ до електронної системи: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeADDC35SbYsvb0d1RUyuRdPvHiwGvmeZFS7wjAMPXMCViaPw/viewform.

«Цього року Український центр оцінювання якості освіти не проводитиме пробний НМТ. Тож ХНЕУ – один з небагатьох вишів, який надає можливість проходження пробного тестування. Це максимально дієвий та об’єктивний спосіб зрозуміти рівень знань школярів та ухвалити рішення щодо додаткової підготовки з того чи іншого предмету», – зазначили в університеті.

Агентство Телевидения Новости