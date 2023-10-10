У Харкові водій без документів пропонував патрульним 50 000 гривень

Вранці 10 жовтня під час патрулювання Київського району патрульні зупинили автомобіль HYUNDAI за порушення ПДР. При перевірці документів поліцейські встановили, що водій позбавлений права керування.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 20 000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував, а, навпаки, наполягав на «вирішенні питання на місці» та пропонував ще більшу суму.

Патрульні негайно викликали на місце слідчо-оперативну групу. На момент прибуття групи сума неправомірної вигоди сягнула 50 000 гривень. Надалі обставини дій чоловіка встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости