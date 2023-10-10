У Харкові затримано посадовця виконавчої служби: 4000 доларів за «все порешать»

Повідомлено про підозру посадовцю за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У провадженні одного з відділів ДВС у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції перебувало виконавче провадження про стягнення з жінки боргу у сумі майже 165 тис. доларів США та понад 45 тис. гривень.

Потім стягнення боргу було зупинено у зв’язку з відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність жінки.

Згодом судом було завершено процедуру реалізації майна та закрито провадження у справі про неплатоспроможність жінки.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк, або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними.

Виконуючи вимогу закону, жінка звернулась до відділу виконавчої служби у Харкові з метою закриття вказаного виконавчого провадження та виключення її з реєстру боржників.

Проте начальник цього відділу виконавчої служби висунув боржниці вимогу.

Він вимагав від жінки 4000 доларів США, що становить 154 тисячі гривень, за безперешкодне закриття виконавчого провадження, на що вона погодилась.

Чоловік висловив вимогу про передачу грошей в доларах, а потім додав, що не проти отримати гроші і в українській гривні.

Не нехтував службовець і місцем передачі грошей: він «запросив» жінку передати гроші до приміщення виконавчої служби.

Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час отримання 154 тис. гривень.

Агентство Телевидения Новости