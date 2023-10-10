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Вода в Харкові відповідає санітарно-гігієнічним нормам

Вода в Харкові відповідає санітарно-гігієнічним нормам

Щоденні дослідження спеціалістів лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» підтверджують відповідність якості води всім санітарно-гігієнічним нормам.

Як наголосив сьогодні, 10 жовтня, начальник лабораторії Андрій Стародубов, щодня фахівці відбирають 35 проб води, які перевіряють за всіма обов’язковими параметрами, повідомляє міськрада.

За його словами, у випадку перебоїв з подачею електроенергії лабораторія переходить на альтернативне джерело електроживлення та працює автономно.

«Важливою складовою у забезпеченні харків’ян якісною водою є достатня кількість та необхідний запас реагентів для її очищення. Дякуємо представництву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за допомогу у вирішенні цього важливого питання», – підсумував Андрій Стародубов.

Агентство Телевидения Новости

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