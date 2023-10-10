Пам’ятник тепловикам встановили у Харкові

Пам’ятник тепловикам відкрили сьогодні, 10 жовтня, в оновленому однойменному сквері вздовж пр. Героїв Харкова на честь 90-річчя КП «Харківські теплові мережі».

У заходах з нагоди ювілею підприємства взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, який відкрив монумент та вручив комунальникам нагороди міської ради за їхню працю, повідомляє міськрада.

Мер зазначив, що минулого опалювального сезону в Харкові вісім разів перезапускали систему теплопостачання, і це безпрецедентний випадок для України та світу.

Крім того, за його словами, перед початком цієї зими у місті переклали понад 200 км магістралей і готуються до нових викликів.

Зазначимо, що з 2021 року у Харкові замінили майже 500 км теплових мереж, реконструювали понад 30 ЦТП, 11 квартальних котелень, замінили 19 насосних агрегатів, вивели з експлуатації 12 старих котелень шляхом будівництва чотирьох нових теплотрас, відновили близько 110 км теплової ізоляції, встановили понад 300 систем погодного регулювання з тепловими лічильниками та виконали багато інших робіт.

Агентство Телевидения Новости