Забив кохану шматком бетону: чолов’яга отримав 8 років за ґратами
Суд визнав винним 37-річного чоловіка в умисному вбивстві.
Конфлікт відбувся поблизу мосту у селі Пришиб Ізюмського району, повідомляє прокуратура Харківської області.
У червні цього року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі свою співмешканкою.
Сварка у закоханих примиренням не закінчилась.
Чоловік схопив шматок бетону та вдарив жінку по голові. Від удару вона впала на землю.
Проте горе-закоханого це не зупинило: він продовжив бити потерпілу шматком бетону.
Від травм жінка загинула на місці, а зловмисник втік з місця злочину.
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.
Обвинувальний вирок виніс Зміївський районний суд Харківської області.
Чоловіку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Триває строк на апеляційне оскарження вироку.