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Забив кохану шматком бетону: чолов’яга отримав 8 років за ґратами

Забив кохану шматком бетону: чолов’яга отримав 8 років за ґратами

Суд визнав винним 37-річного чоловіка в умисному вбивстві.

Конфлікт відбувся поблизу мосту у селі Пришиб Ізюмського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

У червні цього року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі свою співмешканкою.

Сварка у закоханих примиренням не закінчилась.

Чоловік схопив шматок бетону та вдарив жінку по голові. Від удару вона впала на землю.

Проте горе-закоханого це не зупинило: він продовжив бити потерпілу шматком бетону.

Від травм жінка загинула на місці, а зловмисник втік з місця злочину.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. 

Обвинувальний вирок виніс Зміївський районний суд Харківської області.

Чоловіку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости

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