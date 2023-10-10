Серйозна ДТП на Харківщині: серед постраждалих є дитина

Поліція встановлює обставини ДТП у селищі Новий Коротич на Харківщині.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

10 жовтня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про аварію на перехресті автодороги «Київ-Харків-Довжанський» та вулиці Сонячна.

Попередньо встановлено, що водій «Daewoo Lanos» під час здійснення повороту ліворуч не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу у русі автомобілю «Mazda СХ5», який рухався у зустрічному напрямку.

Тяжкі травми отримав водій «Daewoo Lanos». Наразі його особа встановлюється.

Також з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні 35-річний водій «Mazda СХ5» та його 8-річний син.

Крім того, механічних пошкоджень зазнали автомобілі «Renault Laguna» та ВАЗ -2106, які стояли на узбіччі автодороги.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости