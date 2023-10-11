Комітет ВР з питань здоров’я рекомендував закон про медичний канабіс до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації передав до парламенту законопроєкт № 7457 про медичний канабіс для розгляду у другому читанні.

Про це увечері 10 жовтня повідомив голова комітету Михайло Радуцький, пише видання Бабель.

На засіданні комітету розглянули поправки до другого читання, яких було 840. Радуцький каже, що комітет провів консультації з усіма причетними до галузі та «врахував слушні пропозиції».

Найбільше правок стосуються доступу до лікування пацієнтів та посилення контролю за виробництвом. Зокрема йдеться про наступні зміни до другого читання:

закон зобовʼязує уряд перемістити медичний канабіс у «Переліку наркотичних засобів» з таблиці 1 (заборонених до обігу препаратів) до таблиці 2 (дозволених під жорстким контролем);дозволити імпорт сировини, щоб пацієнти не чекали декілька років, а майже одразу отримували потрібні ліки в аптеках;Мінагрополітики вестиме реєстр компаній, які вирощують і переробляють промислові коноплі (доступ до реєстру буде у Нацполції);лабораторний контроль ТГК (тетрагідроканабінол) — головний психоактивний компонент канабісу. будуть проводити винятково у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінʼюсту, Держлікслужби);запроваджується заборона на продаж рослин канабісу та продуктів їхньої переробки з будь-яким вмістом тетрагідроканабінолу для рекреаційного вживання (для задоволення);хворі можуть мати при собі ліки з конопель, перевозити їх та зберігати у випадках медичного призначення та у кількості, визначеній одним рецептом.

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