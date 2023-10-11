Залишена росіянами протипіхотна міна вбила двох цивільних людей на Чугуївщині: Подробиці від ДСНС

11 жовтня о 09:50 стало відомо про черговий нещасний випадок, який стався у полі між селами с. Леб’яже та Гракове Чкалівської громади. На протипіхотній ворожій міні типу ОЗМ підірвалися двоє чоловіків. За попередніми даними це мешканці с. Леб’яже, віком близько 35 років. Внаслідок вибуху чоловіки загинули відразу на місці.

Дана місцевість минулого року була в окупації. Там були влаштовані позиції окупантів. Тому ця ділянка є потенційно замінованою і перебування на ній заборонене, повідомили в ДСНС Харківщини.

На місці події працювали піротехніки ДСНС і правоохоронці. Остаточні обставини події з’ясовуються.

В ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости