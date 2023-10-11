Коли в Харкові проїзд знову стане платним: пресконференція мера

У Харкові щомісяця на утримання громадського транспорту витрачають 171 млн грн.

Як повідомив мер Харкова на своїй пресконференції 11 жовтня, попри велике навантаження на міський бюджет, поки що проїзд залишатиметься безкоштовним.

«Поки у нас є мінімальна можливість утримувати безплатний проїзд у громадському транспорті, ми це будемо робити.

Коли такої можливості не буде, відверто скажу про це харків’янам. Але усі пільги, які були до війни, будуть збережені», – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, рішення про повернення чи неповернення платного проїзду у 2024 році буде ухвалене, виходячи з можливостей міського бюджету та обсягу субвенцій з державного бюджету.

Агентство Телевидения Новости