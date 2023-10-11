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Україна організувала перший евакуаційний рейс з Ізраїлю

Україна організувала перший евакуаційний рейс з Ізраїлю

Близько тисячі українців звернулися по допомогу до посольства.

Україна організувала перший евакуаційний рейс для громадян, які залишилися в Ізраїлі, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону, пише Судово-юридична газета.

Він зазначив, що посольство надає допомогу найбільш вразливим верствам населення.

Йдеться про громадян, які перебували на лікуванні, громадян з дітьми, які приїхати тимчасово, туристів, у яких скасували рейси.

«Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, «довоєнній», умовно кажучи, на Румунію на суботу», – сказав посол.

Корнійчук зазначив, що, скоріше за все, ще один рейс будуть планувати на неділю.

За його словами, загальна кількість людей, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією, становить близько тисячі осіб.

Нагадаємо, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох осіб.

Агентство Телевидения Новости

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