Без світла в України залишається 487 населених пунктів: Укренерго

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 487 населених пунктів.

Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській, Херсонській областях, повідомляє Укренерго.

Незважаючи потепління на 0,3 °C, 11 жовтня максимальне споживання у вечірні години було на 1,5 % більше, ніж 10 жовтня.

Сьогодні Україна здійснює незначний імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 66 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 35 МВт.

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