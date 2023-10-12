Працював з рашистами під час окупації Куп’янська — завершено розслідування

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності.

Під час окупації міста Куп’янськ, місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» та погодився на співпрацю з окупантами, повідомляє прокуратура Харківської області.

Він став «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони та конвоювання підозрюваних та обвинувачених ІТТ Відділу поліції № 1 (дислокація Куп’янськ) Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Коло обов’язків колаборанта було досить широким.

Він слідкував за порядком на блокпостах, перевіряв документи водіїв, охороняв будівлю ізолятора тимчасового тримання і здійснював конвоювання незаконно затриманих громадян.

Колаборанта судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости