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Бухгалтер, тесляр, тракторист: вакансії тижня у Харківській області

Бухгалтер, тесляр, тракторист: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 12 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1047 вакансій.

1. Слюсар-електромонтажник – 25 000 грн.

2. Інженер з охорони праці та пожежної безпеки – 20 000 грн.

3. Слюсар з механоскладальних робіт – 18 000 грн.

4. Водій тролейбуса – 17000 грн.

5. Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – 15 500 грн.

6. Службовець на складі (комірник) – 15 000 грн.

7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 14 800 грн.

8. Бухгалтер – 14500 грн.

9. Тесляр – 12000 грн.

10. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

+38 096 055 48 69;

+38 063 847 83 67;

+38 067 728 97 45;

+38 097 970 40 68.  

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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