Бухгалтер, тесляр, тракторист: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 12 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1047 вакансій.
1. Слюсар-електромонтажник – 25 000 грн.
2. Інженер з охорони праці та пожежної безпеки – 20 000 грн.
3. Слюсар з механоскладальних робіт – 18 000 грн.
4. Водій тролейбуса – 17000 грн.
5. Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – 15 500 грн.
6. Службовець на складі (комірник) – 15 000 грн.
7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 14 800 грн.
8. Бухгалтер – 14500 грн.
9. Тесляр – 12000 грн.
10. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
+38 096 055 48 69;
+38 063 847 83 67;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.