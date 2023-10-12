Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:33
Просмотров: 48

Поліція ідентифікувала всіх загиблих у селі Гроза — їх 59

Поліція ідентифікувала всіх загиблих у селі Гроза — їх 59

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині.

59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза, повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь.

19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла.

Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

«Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини.

У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року», сказав Клименко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 