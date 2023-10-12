Поліція ідентифікувала всіх загиблих у селі Гроза — їх 59

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині.

59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза, повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь.

19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла.

Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

«Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини.

У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року», сказав Клименко.

Агентство Телевидения Новости