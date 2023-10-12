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Окупанти обстріляли Куп’янський район: наслідки

Окупанти обстріляли Куп’янський район: наслідки

11 жовтня близько 23:10 російські військові з артилерії обстріляли смт Ківшарівка Куп‘янського району. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Також близько опівночі ворог обстріляв с. Подоли. Зазнали пошкоджень приватні будинки та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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