Труби, насоси та обладнання для відновленні водопостачання: Золочивщині допомагають чехи

Підтримку Золочівській громаді у ремонті і відновленні систем водопостачання та водовідведення надасть Чехія. Благодійники вже ознайомилися з проблемами житлово-комунальної сфери, які потребують першочергового вирішення в Одноробівському, Феськівському старостинських округах та Золочеві.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

З-за війни з російською федерацією місцевий бюджет виконується менше ніж на 50%. Не обробляється близько третьої частини посівних площ. Тому самотужки забезпечити надання якісних комунальних послуг населенню просто немає можливості, зазначили в селищній раді. Тим більше враховуючи постійні обстріли прикордоння, коли ремонти потрібні знову і знову.

Сьогодні представники чеської неурядової організації People in Need ознайомилися з проблемами громади. Після опрацювання і вивчення заявок благодійники зможуть надати труби, насоси та інше обладнання. Місцева влада, зі свого боку, забезпечить необхідною технікою і фахівцями для виконання робіт.

Також за підтримки італійських партнерів у Калиновецькому старостинському окрузі днями вже починаються роботи по заміні двох водонапірних башт.

Агентство Телевидения Новости