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Двоє загиблих та поранена: наслідки удару по Харківщині авіабомбою

Двоє загиблих та поранена: наслідки удару по Харківщині авіабомбою

15 жовтня близько 2:00 ворог завдав удар керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Ціллю держави-агресора вкотре стали цивільні об‘єкти – житлові будинки.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Станом на зараз відомо про двох загиблих: 54-річну жінку та 57-річного чоловіка. Рятувальники дістали їх тіла з-під завалів.

Ще одна 65-мирна жителька отримала поранення.

У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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