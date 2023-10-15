Двоє загиблих та поранена: наслідки удару по Харківщині авіабомбою
15 жовтня близько 2:00 ворог завдав удар керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Ціллю держави-агресора вкотре стали цивільні об‘єкти – житлові будинки.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Станом на зараз відомо про двох загиблих: 54-річну жінку та 57-річного чоловіка. Рятувальники дістали їх тіла з-під завалів.
Ще одна 65-мирна жителька отримала поранення.
У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).