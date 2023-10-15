Лікарка-переселенка відкрила у Харкові клініку замість зруйнованого медзакладу у Вовчанську
Лікарка-переселенка з Вовчанська Анастасія Спасібо, дружина військового, до повномасштабного вторгнення мала власну клініку у рідному місті. Внаслідок обстрілів рф медзаклад було пошкоджено.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На початку вторгнення родина виїхала на захід України. Згодом чоловік пішов захищати країну, а Анастасія повернулася до Харкова й вирішила відкрити нову клініку сімейної медицини.
Для закупівлі необхідного обладнання жінка вирішила взяти участь в урядовому проєкті єРобота. У результаті отримала 500 тисяч гривень на розширення власної справи.
За грантові кошти придбали необхідне обладнання: холодильник для зберігання вакцини, дефібрилятор, меблі тощо.
Лікарка постійно на зв’язку зі своїми пацієнтами, за консультаціями звертаються навіть ті, хто перебуває за кордоном.
Наразі за медичною допомогою приїздять мешканці Вовчанщини, а також вже й чимало харків’ян стали пацієнтами клініки Анастасії.
Після перемоги лікарка мріє відновити зруйновану клініку у Вовчанську та паралельно розвивати медзаклад у Харкові.