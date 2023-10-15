Дрон-камікадзе «Сталевого Кордону» вполював раритетну гармату на Харківщині

На Куп’янському напрямку прикордонники штурмової бригади «Сталевий Кордон» під час аеророзвідки виявили на ворожих позиціях радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57 мм, розроблену ще у середині 1940-х років.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни, а після розпаду радянського союзу більшість пострадянських країн включно з Україною зняли С-60 з озброєння через її моральну застарілість.

Подивитись на музейний експонат вилетів прикордонний дрон-камікадзе. Результати цієї вибухової зустрічі добре видно на відео.

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